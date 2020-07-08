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كوريا الجنوبية تؤكد مساعيها لتعزيز صادراتها الدفاعية

10:52 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تؤكد مساعيها لتعزيز صادراتها الدفاعية

جونج كيونج-دو

سول- ( أ ش أ):

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء مساعيها في البحث عن سبل لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتها المصدرة للأسلحة، كجزء من الجهود المبذولة لقيادة صناعة الدفاع في العالم.

وخلال اجتماع عقده وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج -دو مع وزير الصناعة سونج يون -مو، ناقش المسئولان (حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) السياسات المحتملة لتوسيع صادرات البلاد من الأسلحة وزيادة استخدم الأجزاء المنتجة محليا في أنظمة الأسلحة.

وقال جيونج خلال الاجتماع -وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع-:" إن صناعة الدفاع هي الصناعة الأساسية في البلاد، وهي صناعة أساسية لبناء أمن قوي، وكذلك محرك نمو مستقبلي لاقتصادنا".

من جانبه، قال وزير الصناعة الكوري إن وزارته ستدعم بالكامل الإنتاج المحلي للمكونات الرئيسية لأنظمة الأسلحة، وستتأكد من أن مثل هذا التطوير يمكن أن يؤدي إلى زيادة صادراتها.

في السياق ذاته، أعلنت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع الكورية الجنوبية أن البلاد حققت مبيعات في صناعة الدفاع بقيمة 14 تريليون وون كوري (أي حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، بزيادة 2.2% عن العام السابق، ولكن مبيعاتها الخارجية انخفضت بنسبة 11.5% إلى 1.77 ترليون وون.

هذا المحتوى من

Asha
جيونج كيونج كوريا الجنوبية الحكومة الكورية الجنوبية الأسلحة الدفاعية

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