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الكويت: 1060 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات

09:15 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
الكويت: 1060 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات

الطيران المدني الكويتي

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنها 320 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة على متنها 305 ركاب إلى القاهرة وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة اير كايرو، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر، وشركة المصرية وشركة إير كايرو.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 785 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

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