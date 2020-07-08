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مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 18 في هجوم انتحاري على مركز للشرطة جنوب أفغانستان

08:49 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 18 في هجوم انتحاري على مركز للشرطة جنوب أفغانستان

شرطة أفغانستان

قندهار(أفغانستان) - (د ب أ):
ذكر مصدر أمني أن ثلاثة رجال شرطة على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم انتحاري على مركز قيادة الشرطة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

ووقع الحادث في الساعة الرابعة صباحا بمنطقة "شاه والي كوت" ، عندما فجر انتحاري عبواته الناسفة بالقرب من مركز قيادة الشرطة ، حسب المصادر.

وأضافت المصادر أن المجمع الذي يقيم فيه حاكم المنطقة يقع أيضا بالقرب من مركز قيادة الشرطة .

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم

أفغانستان هجوم انتحاري رجال الشرطة قندهار

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