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كولومبيا تمدد الإغلاق الصحي أسبوعين مع زيادة الإصابات بكورونا

06:13 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
كولومبيا تمدد الإغلاق الصحي أسبوعين مع زيادة الإصابات بكورونا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
مدد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر، في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، قال دوكي في بيان متلفز إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات، حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح.

كما تطلق الكنائس في جميع أنحاء البلاد خططا تجريبية لإعادة إقامة القداديس، في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.

وتظل الحانات والمطاعم مغلقة رغم ذلك.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية ، الثلاثاء، 124 ألفا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق. وتوفي 4359 شخصا بشكل إجمالي.

كولومبيا فيروس كورونا الإغلاق الصحي إيفان دوكي

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