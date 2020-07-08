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تقرير: ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف مهاجر بموجب اتفاق مع تركيا

04:53 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
تقرير: ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف مهاجر بموجب اتفاق مع تركيا

مهاجرين

برلين - (د ب أ):
ذكر تقرير إعلامي اليوم الأربعاء أن ألمانيا استقبلت نحو 10 آلاف مهاجر من مخيمات اللجوء التركية على مدار السنوات الأربع الماضية، في إطار اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تستقبل ألمانيا حتى الآن معظم المهاجرين بموجب الاتفاق. واستشهدت الصحيفة برد من وزارة الداخلية على سؤال برلماني من جانب الحزب الديمقراطي الحر.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وصل إجمالي 26 ألفا و835 مهاجرا إلى أوروبا بموجب اتفاق أوروبي – تركي خلال الفترة من 4 أبريل 2016 حتى 16 مارس 2020. وذهب إجمالي 9967 منهم إلى ألمانيا، بمقدار ضعف من وصلوا إلى فرنسا، التي تأتي في المركز الثاني بين الدول المستضيفة.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا.

وحسب تقرير "دي فيلت"، استقبلت هولندا 4571 شخصا واستقبلت فنلندا 1964 شخصا والسويد 1940 وإسبانيا 766.

وشاركت النمسا وكرواتيا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج والبرتغال بحصص في النطاق المنخفض المكون من ثلاثة أرقام.

وبحسب الصحيفة، لم تستقبل قبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر وأيرلندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا اللاجئين بموجب الاتفاقية الأوروبية التركية.

مخيمات اللجوء تركيا ألمانيا

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