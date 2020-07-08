تراجع الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا

إيطاليا - (أ ش أ)



سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، يشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس، حيث سجلت 8 حالات، وانخفاضًا في عدد الإصابات اليومية حيث سجلت 208 أمس، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 14 ألفا و242، وإجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.

وذكرت القناة الروسية أن العدد الإجمالي للمتعافين ارتفع ليصل إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.