واشنطن تطالب بكين بإطلاق سراح بروفيسور معارض وجّه انتقادات للرئيس الصيني

واشنطن - (أ ف ب)

طالبت الولايات المتحدة، اليوظ الثلاثاء، الصين بإطلاق سراح بروفيسور، موقوف بسبب توجيهه انتقادات للرئيس شي جينبينج على خلفية جائحة كوفيد-19.

واعتقل شو تشانجرون، بروفيسور القانون في جامعة تسينجهوا، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الصينية، الاثنين، من منزله في إحدى ضواحي بكين مع نحو 20 شخصا، وفق أصدقائه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، "نحن قلقون للغاية إزاء اعتقال البروفسور شو تشانجرون بسبب توجيهه انتقادات لقادة صينيين في خضم تشديد الرقابة الأيديولوجية على الجامعات في الصين".

وجاء في تغريدة لها "على جمهورية الصين الشعبية أن تطلق سراح شو وتفي بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق باحترام حرية التعبير".

وشو إحدى الشخصيات البارزة القليلة التي توجّه انتقادات علنية للرئيس الصيني الذي يقود حملة قمع عنيفة للمعارضين.

وفي مقالة رأي نشرت في فبراير على مواقع إلكترونية خارجية، حمّل شو مسؤولية تفشي وباء كوفيد-19 لثقافة الخداع والرقابة التي ينتهجها الرئيس الصيني.

وفي الأشهر الأخيرة صعّدت الولايات المتحدة انتقاداتها للصين في ملفات عدة لاسيما حقوق الإنسان.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاستجابة الصينية غير المتناسبة للوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أدت إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، علما أن معارضين لبكين ولواشنطن يتّهمون ترامب بالسعي لإبعاد المسؤولية عن إدارته التي تتعرّض لانتقادات على خلفية طريقة إدارتها الأزمة.