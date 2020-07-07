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ارتفاع إصابات كورونا داخل تشيلي إلى أكثر من 300 ألف شخص

10:21 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
ارتفاع إصابات كورونا داخل تشيلي إلى أكثر من 300 ألف شخص

السلطات الصحية في تشيلي

سانتياجو - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في تشيلي ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثرَ من 300 ألف شخص.

وسجّلت وزارة الصحة التشيلية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، 2462 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخلها إلى 301 ألف و19 شخصا.

يُشار إلى أن عدد حالات الوفاة الإجمالي بسبب الفيروس داخل تشيلي يبلغ حتى الآن 6434 حالة، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة.

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تشيلي فيروس كورونا

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