6 قتلى بينهم أطفال في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية
دمشق - (د ب أ)
انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، بريف الرقة الشمالي في سوريا، اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال على الأقل وأصيب أكثر من 8 بجروح بينهم حالات حرجة تم إسعافهم في الظستشفيات".
واتهم قائد عسكري في ما يسمى بالجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، الموالي لتركيا، "وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف التفجير الذي استهدف المدنيين".
وأكد القائد العسكري لـ(د.ب.أ) "السيارة انفجرت في ساحة الفرن وسط المدينة وقرب عدد من المنازل، ما تسبب بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين".
وشهدت مدينة تل أبيض أكثر من 7 تفحيرات بسيارات مفخخة ودراجات نارية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بعد سيطرت فصائل المعارضة الموالية لتركيا على المدينة بداية شهر أكتوبر الماضي.
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