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مسؤول أمريكي: الكونجرس تلقى إخطارًا رسميًا من ترامب بانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

08:43 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
مسؤول أمريكي: الكونجرس تلقى إخطارًا رسميًا من ترامب بانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

دونالد ترامب

وكالات

أعلن السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء، تلقي الكونجرس، إخطارًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

وقال مينينديز، وهو ديقمراطي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".

وتابع السيناتور: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".

وفي نهاية مايو الماضي، أعلن ترامب، انتهاء علاقة بلاده بالمنظمة، بعد توجيه اتهامات لها بالتستر على الصين وشن هجومًا عنيفًا عليها زاعمًا إنها بحاجة لإعادة الهيكلة من الداخل.

وفي مارس الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقطع كل علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى ما وصفه بالتعامل الضعيف الذي تقوم به هيئة الرقابة الصحية الدولية مع وباء كورونا واتفاقها المزعوم مع الصين لتضليل العالم بشأن انتشار الفيروس.

دونالد ترامب ترامب واشنطن منظمة الصحة العالمية الكونجرس

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