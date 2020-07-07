التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: نفتح قضية جديدة متعلقة بالصين كل ١٠ ساعات
وكالات
قال كريستوفر وراي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح قضية جديدة للاستخبارات متعلقة بالصين كل 10 ساعات، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وتابع وراي، أن من بين ٥ آلاف قضية يتابعها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ٢٥٠٠ قضية متعلقة بالصين وحدها، قائلاً: "من بين 5000 حالة نشطة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة التجسس الجارية حاليا في جميع أنحاء البلاد، هناك 2500 تقريبا تتعلق بالصين".
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