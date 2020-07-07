ولاية فلوريدا الأمريكية تعلن تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
واشنطن - أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 7 آلاف و347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولاية الأمريكية ارتفع بذلك ليصل إلى 213 ألفاً و794 شخص على الأقل حتى الآن.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 2.9 مليون شخص.
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