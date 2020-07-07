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البحرية الأمريكية: مسلح يطلق النار على مركز ميداني للمشاة في كاليفورنيا

06:58 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
البحرية الأمريكية: مسلح يطلق النار على مركز ميداني للمشاة في كاليفورنيا

البحرية الأمريكية

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مسلح للنار على مركز القتال الجوي الأرضي التابع لمشاة البحرية في توينتينين بالمز في كاليفورنيا، وهو مركز ميداني يقع في منطقة صحراوية.

وبحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية، فلم تذكر البحرية ما إذا كان ألقي القبض على مطلق النار أم لا، كما لم تفصح عن وجود إصابات بعد.

من جانبها، أعلنت شرطة المقاطعة، فتح تحقيق في الحادث، لافتة إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

البحرية الأمريكية كاليفورنيا مركز القتال الجوي الأرضي شرطة المقاطعة

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