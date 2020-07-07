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الجيش السوري يوقع بمجموعة إرهابية تسللت من القاعدة الأمريكية بـ"التنف"

06:26 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الجيش السوري يوقع بمجموعة إرهابية تسللت من القاعدة الأمريكية بـ"التنف"

الجيش السوري

دمشق - أ ش أ

نفّذ الجيش السوري "كمينًا مُحكمًا" لمجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة "التنف" باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش تمكن من إيقاع ثلاثة إرهابيين قتلى، وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

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