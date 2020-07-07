أول تعليق من الرئيس البرازيلي بعد إصابته بفيروس كورونا

وكالات

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالتحسن بعد بدء علاجه، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وفقًا لروسيا اليوم.

وأعلن الرئيس البرازيلي، في وقت سابق من اليوم، إيجابية فحوصات كورونا التي أجراها بعدما ظهرت عليه أعراض مرض (كوفيد-١٩).

وقال بولسونارو، إن نتائج فحص فيروس كورونا جاءت إيجابية ما يعني إصابته بمرض (كوفيد-١٩) الذي يسببه فيروس كورونا.

وكان الرئيس البرازيلي قال أمس الاثنين، إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس - وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.