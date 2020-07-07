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الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت ٥٠% من إصابات كورونا

06:00 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت ٥٠% من إصابات كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات

قالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في الإمريكتين، كاريسا إيتان، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا بالعالم، ربعهم في البرازيل، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأكدت أن وباء كورونا يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد، لافتة إلى أن الإصابات في الأمريكتين في تزايد مستمر.

وتابعت أن "هذه الجائحة ذات ​​أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".

قبل شهرين، شكلت الولايات المتحدة 75% من حالات COVID-19 في الأمريكتين، محذرة من أن منظمة الصحة العالمية ترى تسارع الحالات في العديد من الولايات الأمريكية، ومعظم أمريكا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية.

منظمة الصحة العالمية كاريسا إيتان الولايات المتحدة قيروس كورونا

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