أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

أمريكا تدرس حظر تطبيق تيك توك وتطبيقات صينية أخرى

04:22 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
أمريكا تدرس حظر تطبيق تيك توك وتطبيقات صينية أخرى

مايك بومبيو

واشنطن (د ب ا)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أمريكا تدرس حظر تطبيقات صينية معينة، تشمل منصة تيك توك الشهيرة لمشاركة ملفات الفيديو، التي لها قاعدة واسعة بين الشباب.

وفي المقابل، أكدت تيك توك أنها لا تشارك بيانات مستخدمين مع الحكومة الصينية، كما أكدت على حسن نواياها تجاه أمريكا.

وقالت الشركة في بيان اُرسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " تيك توك يقودها مدير تنفيذي أمريكي، ويعمل لديها المئات من الموظفين وكبار المسؤولين فيما يتعلق بالسلامة والأمن والمحتوى والسياسة العامة هنا في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان" لم نقدم أبدا بيانات مستخدمين للحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك في حال طُلب منا ذلك".

ولدى سؤاله في قناة فوكس نيوز عما إذا كان سوف يحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية، قال بومبيو " نحن ندرس الأمر حاليا" محذرا من أنه سوف يتم تقديم بيانات المستخدمين لحكومة بكين.

وقال بومبيو " وفيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف المحمولة للمواطنين، أستطيع أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل على أن يكون كل شىء على ما يرام " وذلك بعدما أشار إلى أن أمريكا تسعى لحظر تكنولوجيات صينية معينة داخليا وفي الدول الحليفة.

وتقول الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، إن التطبيق غير متاح في الصين نفسها. وقالت إن بيانات المستخدمين مخزنة خارج البر الرئيسي.

مايك بومبيو تطبيق تيك توك واشنطن

الخبر التالى:

ما نعرفه عن "حادث" مجمع نطنز النووي في إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اختراق بعض بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية