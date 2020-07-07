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وزير خارجية الكويت: ممارسات إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي

03:56 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
وزير خارجية الكويت: ممارسات إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي

الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

الكويت (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء أن ممارسات إسرائيل، "السلطة القائمة بالإحتلال"، تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل".

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الصباح وفد الكويت إلى أعمال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري (المصغر) لبحث إعلان إسرائيل إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، والذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع اليوم بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار مواصلة التنسيق المستمر نحو إستكمال الجهود العربية وبلورة رؤية مشتركة للتصدي للخطط والنوايا الإسرائيلية بضم أجزاء في الضفة الغربية وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وجدد الصباح مبدأ دولة الكويت الثابت وتمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن "الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعةوإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

أحمد ناصر المحمد الصباح الكويت إسرائيل

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