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تقرير أمني: الحكومة السورية استهدفت مستشفات ومدارس إدلب.. ومسلحو القاعدة وراء مقتل 200 مدني

03:54 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
تقرير أمني: الحكومة السورية استهدفت مستشفات ومدارس إدلب.. ومسلحو القاعدة وراء مقتل 200 مدني

الأمم المتحدة

جنيف (د ب أ)

اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء القوات الحكومية السورية بمهاجمة العشرات من المستشفيات والمدارس والأسواق، بشكل ممنهج، في المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون حول مدينة إدلب شمال غربي البلاد، كما اتهم التقرير مسلحين تابعين للقاعدة في إدلب بقصف عشوائي على مناطق الحكومة ما أدى إلى مقتل أكثر 200 مدني.

ووفقا للتقرير الذي تم نشره عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن الأهداف المدنية كانت تتعرض للقصف من الجو ومن البر. وأضاف التقرير أن القوات الحكومية استخدمت أيضا الذخائر العنقودية، لافتا إلى أن مثل هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب.

كما اتهم التقرير "هيئة تحرير الشام" التابعة لتنظيم القاعدة بالقيام بقصف عشوائي لمناطق حكومية، ما تسبب في مقتل أكثر من مئتي مدني.

ويركز التقرير على الفترة من نوفمبر 2019 إلى بداية يونيو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة حول إدلب هي آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وكانت الحكومة السورية أطلقت مع حلفائها الروس هجوما لاستعادة المنطقة في عام 2019 وتصاعد في ديسمبر. إلا أن الأوضاع هدأت منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا مطلع مارس. وتدعم أنقرة مسلحي المعارضة.

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