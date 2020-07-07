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الكاظمي:العراق "لن ينام" قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء

03:52 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الكاظمي:العراق "لن ينام" قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء

مصطفى الكاظمي

بغداد (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء أن العراق "لن ينام" قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم و"لا أحد فوق القانون".

وقال الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، إن "قصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر وإننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط".

وأضاف:"وجّهنا بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد، وإن من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً، ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق الى دولة للعصابات".

وقال:"الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، وأن العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون".

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