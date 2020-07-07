أمريكا: 2.94 مليون إصابة بكورونا

نيويورك (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا حتى الساعة 0646 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك بنسبة 1.7% مقارنة بالوقت نفسه من أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2.94 مليون، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة أقل من معدل الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي والتي كانت 1.8%.

وسجلت نيويورك أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة، بواقع 397 ألفا و649 حالة، بزيادة نسبتها 0.1% خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية فيرجينيا الغربية زيادة حالات الإصابة بنسبة 5.5% خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3442 حالة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الوفاة خلال نفس الفترة، حيث بلغت الحصيلة اليومية في الولاية 87 حالة وفاة.