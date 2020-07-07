ألمانيا: نحو 199 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة

إصابات كورونا تصل إلى 198 ألفا و64 حالة والوفيات 9022 حالة

فرانكفورت/برلين 7 تموز/يوليو (د ب أ)- وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في ألمانيا إلى 198 ألفا و64 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 9022 حالة. وقد تعافى 182 ألفا و160 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبذلك سجلت ألمانيا 196 ألفا و 944 حالة إصابة بالفيروس، على الأقل، منذ بدء انتشاره، وذلك بحسب بيانات المعهد صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعهد، توفى حتى الآن 9024 شخصا إثر الإصابة بالفيروس، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الاثنين بإجمالي 8 أشخاص.

وحتى أمس الأول الأحد الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزا الإصابة بالفيروس 182200 شخص تقريبا، ويزيد ذلك بإجمالي نحو 500 على ما تم رصده قبل ذلك بيوم.

ووفقا لتقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس 97ر0 حتى أمس الاثنين، أي أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لأقل من شخص آخر.