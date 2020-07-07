أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ألمانيا: نحو 199 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة

03:20 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
ألمانيا: نحو 199 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة

كورونا في ألمانيا

إصابات كورونا تصل إلى 198 ألفا و64 حالة والوفيات 9022 حالة

فرانكفورت/برلين 7 تموز/يوليو (د ب أ)- وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في ألمانيا إلى 198 ألفا و64 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 9022 حالة. وقد تعافى 182 ألفا و160 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبذلك سجلت ألمانيا 196 ألفا و 944 حالة إصابة بالفيروس، على الأقل، منذ بدء انتشاره، وذلك بحسب بيانات المعهد صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعهد، توفى حتى الآن 9024 شخصا إثر الإصابة بالفيروس، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الاثنين بإجمالي 8 أشخاص.

وحتى أمس الأول الأحد الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزا الإصابة بالفيروس 182200 شخص تقريبا، ويزيد ذلك بإجمالي نحو 500 على ما تم رصده قبل ذلك بيوم.

ووفقا لتقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس 97ر0 حتى أمس الاثنين، أي أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لأقل من شخص آخر.

ألمانيا اصابات كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا: لن نضر مصر.. وسنتوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا