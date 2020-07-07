كندا: إصابات كورونا تقترب من 108 آلاف والوفيات 8748

تورونتو (د ب أ)

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 107 آلاف و815 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغت 8748 حالة. وتعافى 71141 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.