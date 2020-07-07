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الشرطة الماليزية: استجواب صحفيي الجزيرة بشأن تقرير تلفزيوني

03:14 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الشرطة الماليزية: استجواب صحفيي الجزيرة بشأن تقرير تلفزيوني

الشرطة الماليزية - أرشيفية

بانكوك (د ب أ)

قالت الشرطة في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إنها سوف تقوم باستجواب صحفيين بشأن فيلم وثائقي عن معاملة البلاد للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق خلال أزمة وباء كورونا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الفيلم الذي بثته شبكة "الجزيرة" أمس الاثنين بعد فترة وجيزة من مطالبة وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب للشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها الاعتذار عن فيلم "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، الذي قال إنه يتهم الماليزيين بالعنصرية.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنها تبحث أيضا عن مهاجر بنجلاديشي جرت مقابلته من أجل التقرير.

وفي وقت سابق، هدد خير الزعيمي داوود، المدير العام لإدارة في ماليزيا، الأجانب بالترحيل إذا أدلوا بتصريحات "غير دقيقة" تهدف إلى الإضرار بصورة ماليزيا".

يشار إلى أن الجزيرة ليست أول شبكة إخبارية دولية تواجه تحركا من قبل الشرطة الماليزية بسبب تغطية أمور المهاجرين، حيث تم استدعاء مراسل من صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تصدر في هونج كونج لاستجوابه في أيار/مايو.

ويعمل في ماليزيا ما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين أجنبي، وتفيد التقديرات بأن أكثر من مليون منهم لا يحملون وثائق، ويعمل الكثير منهم في المصانع أو في المزارع.

وقامت ماليزيا، وهي ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا، خلال الأسابيع الأخيرة بترحيل الآلاف ممن تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين.

وأصيب المئات من المهاجرين بفيروس كورونا داخل مراكز الاحتجاز بعد أن جمعتهم الشرطة، ومع ذلك قالت ماليزيا إنه لم يتم ترحيل من ثبتت إصابتهم بكورونا.

واستجوبت الشرطة اليوم الثلاثاء هايدي كواه، مديرة "ريفيوج فور ريفيوجيز"، وهي منظمة محلية غير حكومية، بشأن منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاملة المهاجرين خلال تفشي الوباء.

الشرطة الماليزية تقرير تلفزيوني استجواب صحفيي الجزيرة كوالالمبور

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