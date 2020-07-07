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دياب يحذر من خطورة تنقيب إسرائيل بمحاذاة المنطقة الاقتصادية اللبنانية

02:57 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
دياب يحذر من خطورة تنقيب إسرائيل بمحاذاة المنطقة الاقتصادية اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت (د ب أ)

حذر رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، من خطورة بدء إسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية للبنان، مشددا "على حقوق لبنان المشروعة في مياهه الإقليمية المعترف بها دوليًا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه دياب من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء.

ويواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا. ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.

وأثار دياب، بحسب البيان،" مسألة لائحة البلدان غير المشمولة بموانع السفر التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 30 حزيران/يونيو الماضي وضرورة تعديلها خلال الشهر الجاري في ضوء التدابير الفعّالة التي اعتمدها لبنان لاحتواء انتشار جائحة كورونا وتصنيفه في عداد الدول التي سارعت إلى التصدّي بفعالية للوباء".

وجرى البحث خلال الاتصال، " في قانون قيصر وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سورية وجعل لبنان بمنأى عنها".

من جهته، أعرب بوريل ، خلال اتصاله، " عن الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان".

وتطرّق البحث "إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في لبنان، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، والتجديد لقوة حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان في نهاية شهر آب/اغسطس المقبل".

حسان دياب الحكومة اللبنانية إسرائيل

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