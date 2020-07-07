حانات بريطانية تضطر لغلق أبوابها مجددا بعد تسجيل إصابات بكورونا

لندن (د ب أ)

أغلقت ثلاث حانات بريطانية على الأقل أبوابها من جديد، بعد ورود تقارير بشأن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الزبائن الذين زاروها عندما أعيد فتحها في مطلع الاسبوع، وذلك بحسب ما قالته الحانات اليوم الثلاثاء.

وأمرت الشرطة بإغلاق المزيد من الحانات في لندن وفي مدن أخرى في مطلع الأسبوع، بعد أن عجت المناطق المفتوحة بالزبائن، الذين لم يبدُ الكثير منهم ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة سمحت بإعادة فتح الحانات اعتبارا من يوم السبت الماضي، بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أنه من الممكن أن تفرض الحكومة إجراءات إغلاق محلية إذا لم يتبع المواطنون قواعد التباعد الاجتماعي في ظل إعادة فتح الحانات والمقاهي والمطاعم.

وقال جونسون إنه يريد أن "يستمتع المواطنون بالصيف بأمان، (ولكن) يجب أن يتم ذلك بطريقة مسؤولة".

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 287 ألفا و290 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و321 حالة. وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .