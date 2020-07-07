تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" لجلسة الغد
كتب -صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية والتي وقعت في أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة الغد لحضور دفاع المتهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
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