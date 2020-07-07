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الصحة العالمية تُعلق على تفشي الطاعون الدملي في الصين: "ليس خطيرا"

01:52 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
الصحة العالمية تُعلق على تفشي الطاعون الدملي في الصين: "ليس خطيرا"

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن تفشي وباء الطاعون الدملي في الصين تجري إدارته "بشكل جيد" ولا يعتبر مصدرا كبيرا للخطر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة مارجريت هاريس في إحاطة صحفية في جنيف: "في الوقت الحالي نراقب تفشي المرض بالتنسيق مع سلطات الصين ومنغوليا. وحاليا لا نعتقد أن الخطر مرتفع، لكننا نراقب الوضع عن كثب".

يأتي هذا بعد يوم من إصدار السلطات الصحية الصينية تعليمات خاصة بالإجراءات الوقائية الضرورية للمواطنين بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي، بينما تم رصد حالة ثالثة في منغوليا المجاورة.

كانت الصين أعلنت صباح أمس الاثنين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في إحدى مناطق مقاطعة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وزارة الصحة في منغوليا برصد حالة ثالثة للإصابة بالطاعون الدملي في غرب البلاد.

منظمة الصحة العالمية الصين مارجريت هاريس

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