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إيران: ارتفاع قياسي في الوفيات الجديدة بكورونا

01:40 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
إيران: ارتفاع قياسي في الوفيات الجديدة بكورونا

وزارة الصحة الإيرانية

طهران (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 ألفا و 931 حالة، بعد تسجيل مئتي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن هذه الزيادة اليومية في الوفيات هي الأكبر منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات يقترب من 246 ألفا، بعد تسجيل 2637 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3270 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين بلغ 207 آلاف.

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