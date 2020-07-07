الإمارات تسجل حالتي وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 326 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم إلى تسجيل 532 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و600 حالة.

ولفتت إلى أن 993 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 41 ألفا و714 حالة .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.