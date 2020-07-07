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مصر وألمانيا وفرنسا والأردن تحذر: خطط الضم الإسرائيلية "خطر"

01:22 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
مصر وألمانيا وفرنسا والأردن تحذر: خطط الضم الإسرائيلية "خطر"

وزير الخارجية سامح شكري

برلين (د ب أ)

حذر وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن إسرائيل بشكل واضح من الضم المقرر له لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء تحذير الوزراء الأربعة في بيان وزعته الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، وقال البيان: "نرى بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل انتهاكا للقانون الدولي وسوف يعرض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر".

يذكر أن الوزراء الأربعة أجروا مشاورات في هذا الشأن في وقت سابق عبر الفيديو.

وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساسا لعملية ضم الأراضي المقررة. وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967، على أن تصبح الـ 70 بالمئة المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.

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