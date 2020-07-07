أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

22 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

12:24 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
22 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 22 حالة، فيما جاوز إجمالي الإصابات خمسة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي تسجيل وفاة لمريض في السبعينيات من عمره، من الخليل بجنوب الضفة الغربية ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى ٢٢ حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، مشيرة إلى أن 23 مصابا في غرف العناية المكثفة.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 5070 حالة من بينهم 668 حالة تعافي.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الأراضي الفلسطينية اصابات كورونا

الخبر التالى:

ملايين الأشخاص "غير مرئيين" على خريطة العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| جنازة عسكرية للفريق محمد العصار.. السيسي يصل مسجد المشير