22 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في الأراضي الفلسطينية
رام الله- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 22 حالة، فيما جاوز إجمالي الإصابات خمسة آلاف.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي تسجيل وفاة لمريض في السبعينيات من عمره، من الخليل بجنوب الضفة الغربية ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى ٢٢ حالة.
وأفادت الوزارة بتسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، مشيرة إلى أن 23 مصابا في غرف العناية المكثفة.
وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 5070 حالة من بينهم 668 حالة تعافي.
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