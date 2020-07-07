وفيات كورونا في الهند تتجاوز 20 ألف حالة

نيودلهي- (د ب ا):

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في الهند لتتجاوز 20 ألف حالة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه الهند تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 22452 حالة إصابة بفيروس كورونا و 467 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة إلى 719 ألف و 665 حالة إصابة و 20160 حالة وفاة.

وقد ارتفع معدل الإصابات الجديدة بجانب حالات الوفاة بوتيرة أسرع عقب أن بدأت الهند في تخفيف إجراءات الاغلاق منذ منتصف مايو الماضي، وعملت على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ورحلات القطارات وأعادت فتح أماكن العمل والأسواق.

وقد أعادت السلطات فتح المواقع الأثرية الرئيسية في أنحاء الهند أمام الزائرين ابتداء من أمس الاثنين، ولكن مازال معلم تاج محل مغلقا.

وأظهرت البيانات الحكومية أن الهند سجلت أول 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 110 يوما بحلول 19 مايو الماضي، وجرى تسجيل 100 ألف حالة الأخيرة خلال ستة أيام من الثاني من يوليو الجاري.

وأصبحت الهند أمس الاثنين ثالث دولة أكثر تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.