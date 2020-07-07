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تقديم موعد نشر كتاب "الفضائح والأسرار" لابنة شقيق ترامب

12:00 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
تقديم موعد نشر كتاب "الفضائح والأسرار" لابنة شقيق ترامب

دونالد ترامب

وكالات:

أعلنت دار نشر "سايمون آند شوستر" أنها ستنشر كتابا كاشفا لابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 14 يوليو، أي قبل موعده المتوقع بأسبوعين.

يأتي القرار بعد أيام من إبطال محكمة في نيويورك حكم قاض منع بشكل مؤقت نشر الكتاب بطلب من روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي.

ولا تزال المعركة القضائية في أروقة المحاكم لكن ليس من المتوقع أن توقف النشر.

ولم يرد تشارلز هاردر وهو محام عن أسرة ترامب بعد على طلب التعقيب على رويترز.

وقالت دار النشر في بيان أمس الاثنين إنها ستقدم موعد النشر بسبب الإقبال على الطلب والاهتمام الاستثنائي.

والكتاب الذي يهدد بفضح أسرار عائلية لترامب يحمل عنوان (أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدًا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم) )، وهو "أفضل الكتب مبيعا على موقع أمازون دوت كوم الذي تلقى طلبات شراء مسبقة للكتاب"، وفق رويترز.

وقالت دار النشر: "ماري إل.ترامب تسلط الضوء بقوة على تاريخ مظلم لأسرتها لكي تفسر كيف أصبح عمها الرجل الذي بات الآن يهدد النسيج الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للعالم".

دونالد ترامب ترامب سايمون آند شوستر

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