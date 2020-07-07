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مقتل شخصين في انفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران

10:37 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
مقتل شخصين في انفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران

انفجار

وكالات:

أفاد مسؤول إيراني محلي، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب العاصمة طهران، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وذكر المسؤول أن الانفجار نجم عن تساهل العمال في تعبئة كبسولات الأوكسجين، ووقع في شارع توريسم ببلدة باقرشهر جنوب طهران، وتسبب بخسائر كبيرة في الورشة وتدمير جدار لمحل مجاور لصناعة قطع غيار السيارات.

انفجار ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين ايران مقتل شخصين

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