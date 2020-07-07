مقتل شخصين في انفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران
وكالات:
أفاد مسؤول إيراني محلي، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب العاصمة طهران، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وذكر المسؤول أن الانفجار نجم عن تساهل العمال في تعبئة كبسولات الأوكسجين، ووقع في شارع توريسم ببلدة باقرشهر جنوب طهران، وتسبب بخسائر كبيرة في الورشة وتدمير جدار لمحل مجاور لصناعة قطع غيار السيارات.
انفجار های مهیب بامداد امروز در #کهریزک تهران دستکم ۲ کشته و ۳ مجروح برجا گذاشت. pic.twitter.com/613cT4ogLY— تلویزیون ایران آزاد (@IranAzad_TV) July 7, 2020
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