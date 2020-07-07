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بعد ارتفاع إصابات كورونا.. ثاني أكبر مدينة بأستراليا تُعيد إغلاقها

10:27 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. ثاني أكبر مدينة بأستراليا تُعيد إغلاقها

أرشيفية

كانبرا- (د ب أ):

فرضت السلطات في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، إجراءات إغلاق لمدة 6 أسابيع، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الاصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، دانييل اندروز، الثلاثاء، إنه بعد مرور العديد من الاسابيع على إعادة فتح ملبورن، عاصمة الولاية، بالاضافة إلى منطقة ميتشل شاير المجاورة، سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة (كوفيد-19)، بدءا من منتصف ليل غد الأربعاء.

وأعلنت السلطات الصحية، الثلاثاء، تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بالفيروس في فيكتوريا، وهو من أكبر أعداد الزيادة اليومية التي تم تسجيلها في أستراليا منذ بدء تفشي الوباء هناك.

ولن يتمكن السكان من مغادرة منازلهم ما لم يكن ذلك لأي سبب غير شراء مواد البقالة وممارسة الرياضة وتلقي الرعاية الطبية والعمل.

ولن يُسمح للضيوف بزيارة منازل الاخرين، ولن تفتح المدارس في المناطق المتضررة لبدء الفصل الدراسي الثالث، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

فيروس كورونا كانبرا السلطات في ملبورن

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