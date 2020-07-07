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السعودية: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

10:14 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
السعودية: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وكالات:

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، أحد أفراد العائلة الحاكمة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء:"انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز"، مُرفقًا التغريدة بصورتين للأمير السعودي الراحل.

ونعاه عدد من الأمراء السعوديين، بينهم فيصل بن تركي الذي غرّد عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين..".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون".

والأمير الراحل هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس عام 1953. وتقاعد الأمير خالد في عمر الـ69 عامًا.

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز خالد بن سعود بن عبدالعزيز السعودية

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