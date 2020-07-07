السعودية: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وكالات:

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، أحد أفراد العائلة الحاكمة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء:"انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز"، مُرفقًا التغريدة بصورتين للأمير السعودي الراحل.

انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي #الامير_خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز تغمدة الله بواسع رحمتة و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته و جميع موتا المسلمين إنا الله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/6LgVbs8HBT — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 7, 2020

ونعاه عدد من الأمراء السعوديين، بينهم فيصل بن تركي الذي غرّد عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين..".

إنا لله وإنا اليه راجعون



اللهم إغفر وإرحم خالي و والدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك ... اللهم ثبته عند السؤال وأجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين ...#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/PTjY1UODym — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 7, 2020

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون".

#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنّا إليه راجعون — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) July 7, 2020

والأمير الراحل هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس عام 1953. وتقاعد الأمير خالد في عمر الـ69 عامًا.