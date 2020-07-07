جميعها "مستوردة".. الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الثلاثاء، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من الخارج.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن كلا من مقاطعة لياونينج وبلدية شنغهاي ومقاطعة سيتشوان سجلت حالتين، فيما سجلت حالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالة أخرى في مقاطعة قوانجدونج.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة من بين 83 ألفا و 565 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.