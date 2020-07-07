سفارة طهران في بغداد تدين اغتيال الهاشمي: "عمل إجرامي لزعزعة العراق"

طهران- (د ب أ):

أدانت السفارة الإیرانیة فی بغداد، الثلاثاء، حادث اغتیال الخبیر الأمنی العراقي هشام الهاشمی أمس.

وقالت السفارة فی بیان مقتضب :"تلقینا ببالغ الحزن نبأ اغتیال المؤرخ الأکادیمی والخبیر الاستراتیجی الدکتور هشام الهاشمی".

وأضافت في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أنها "تدین بشدة هذا العمل الإجرامی المتمثل باغتیال النخب ... وإن الداعمین والمنفذین لهذه العملیات یهدفون إلی زعزعة العراق وإیقاع الفتن بین أبناء البلد الواحد واستعادة العنف إلی البلاد".

وشددت على أن "الجمهورية الإسلامیة الإیرانیة دائما وأبدا تدعم الاستقرار والأمن فی العراق وتقف ضد أی إجراء یمس بهما، وتشجب هذه الأعمال بأشد العبارات".

واغتال مسلحون مجهولون الهاشمی مساء أمس الاثنين قرب منزله فی منطقة زیونة شرقي بغداد.

والهاشمي محلل استراتيجي وأمني متميز، كان يعمل مستشارا في الحكومة العراقية ويقدم دراسات أمنية وتحليلات للمؤسسات الأمنية العراقية والاستخبارية ومراكز البحوث الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات المسلحة وتنظيم داعش.