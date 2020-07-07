أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سفارة طهران في بغداد تدين اغتيال الهاشمي: "عمل إجرامي لزعزعة العراق"

10:02 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
سفارة طهران في بغداد تدين اغتيال الهاشمي: "عمل إجرامي لزعزعة العراق"

هشام الهاشمي

طهران- (د ب أ):

أدانت السفارة الإیرانیة فی بغداد، الثلاثاء، حادث اغتیال الخبیر الأمنی العراقي هشام الهاشمی أمس.

وقالت السفارة فی بیان مقتضب :"تلقینا ببالغ الحزن نبأ اغتیال المؤرخ الأکادیمی والخبیر الاستراتیجی الدکتور هشام الهاشمی".

وأضافت في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أنها "تدین بشدة هذا العمل الإجرامی المتمثل باغتیال النخب ... وإن الداعمین والمنفذین لهذه العملیات یهدفون إلی زعزعة العراق وإیقاع الفتن بین أبناء البلد الواحد واستعادة العنف إلی البلاد".

وشددت على أن "الجمهورية الإسلامیة الإیرانیة دائما وأبدا تدعم الاستقرار والأمن فی العراق وتقف ضد أی إجراء یمس بهما، وتشجب هذه الأعمال بأشد العبارات".

واغتال مسلحون مجهولون الهاشمی مساء أمس الاثنين قرب منزله فی منطقة زیونة شرقي بغداد.

والهاشمي محلل استراتيجي وأمني متميز، كان يعمل مستشارا في الحكومة العراقية ويقدم دراسات أمنية وتحليلات للمؤسسات الأمنية العراقية والاستخبارية ومراكز البحوث الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات المسلحة وتنظيم داعش.

هشام الهاشمي اغتيال الهاشمي العراق ايران

الخبر التالى:

جميعها "مستوردة".. الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سعر الدولار يهبط لأقل من 16 جنيها في بنك القاهرة