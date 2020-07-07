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كوريا الجنوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:16 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 13 ألفا و181 حالة، إلى جانب 285 وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 20 من حالات الإصابة الجديدة داخليا ومن بينها 12 حالة في سول والحالات الثمانية الأخرى في مدينتين بوسط البلاد.

وجاءت 24 حالة من خارج البلاد.​

كوريا الجنوبية سول فيروس كورونا

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