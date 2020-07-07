كوريا الجنوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول - (د ب أ)
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 13 ألفا و181 حالة، إلى جانب 285 وفاة.
وأضافت أنه تم تسجيل 20 من حالات الإصابة الجديدة داخليا ومن بينها 12 حالة في سول والحالات الثمانية الأخرى في مدينتين بوسط البلاد.
وجاءت 24 حالة من خارج البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
76222
عدد المصابين
-
21238
عدد المتعافين
-
3422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11670929
عدد المصابين
-
6603675
عدد المتعافين
-
538809
عدد الوفيات
إعلان