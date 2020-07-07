توجيه 22 اتهاما لرجل اقتحم مقر إقامة رئيس وزراء كندا

أوتاوا - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام كندية يوم الاثنين أن رجلا مسلحا اعتقل بعد أن دخل منطقة في أوتاوا تضم مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأسبوع الماضي، اتُهم بـ 22 اتهاما.

واتهم الرجل، ضمن أمور أخرى، بالنطق بتهديد "بالتسبب في الموت أو الأذى الجسدي" لترودو، وفقا لوثيقة محكمة نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية أن معظم الاتهامات الأخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري.

وقالت الشرطة إن المشتبه به "اخترق المدخل الرئيسي للمشاة" في ريدو هول ، المقر الرسمي للحاكم العام الكندي في أوتاوا ، الخميس الماضي.

يشار إلى أن ريدو هول هو المقر الرسمي للحاكم العام الكندي، ويعيش ترودو وعائلته حاليا في ريدو كوتيدج بينما تتم إصلاحات في مقر رئيس الوزراء الرسمي في "24 ساسكس درايف".​