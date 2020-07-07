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وساطة مفاوضات السلام السودانية تتسلم رد الحكومة على النقاط العالقة

06:41 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
وساطة مفاوضات السلام السودانية تتسلم رد الحكومة على النقاط العالقة

شمس الدين كباشي

الخرطوم - (أ ش أ)

سلم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، إلى وفد الوساطة بدولة جنوب السودان، وذلك خلال جلسة مفاوضات امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم بالخرطوم.
وقال الدكتور ضيو مطوك عضو وفد الوساطة - في تصريح صحفي - إن رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية خلال جلسة سابقة، كان إيجابيا في كثير من النقاط، لافتا إلى أن هناك توافقا كبيرا عليها، بجانب بعض التباينات في عدد من النقاط تم التداول حولها.
وأضاف أن الأطراف طلبت مهلة لمزيد من التشاور، على أن تُعقد جلسة أخرى لإكمال التوافق حول تلك النقاط.
وكان وفد الجبهة الثورية قدم ورقة تضمنت ست نقاط، لوفد الحكومة الذي طلب مهلة للتشاور حولها مع مكونات الثورة امتدت عشرة أيام.​

هذا المحتوى من

شمس الدين كباشي الخرطوم الحكومة السودانية السودان

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