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فاوتشي: لقاح كورونا النهائي لن يوفر حماية دائمة مثل "لقاح الحصبة"

04:38 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
فاوتشي: لقاح كورونا النهائي لن يوفر حماية دائمة مثل "لقاح الحصبة"

انتوني فاوتشي

وكالات

قال أنتوني فاوتشي،مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدا حقا.. ووضع خطير علينا معالجته على الفور".

ونقلت وكالة رويترز، تصريحات فاوتشي أثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، الاثنين، والذي أكد خلالها أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.

وأضاف فاوتشي أنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.​

أنتوني فاوتشي الأمراض المعدية لقاح الحصبة فيروس كورونا

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