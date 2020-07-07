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الجزائر تعلق عقود الزواج في 19 ولاية بسبب كورونا

02:45 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
الجزائر تعلق عقود الزواج في 19 ولاية بسبب كورونا

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر- (د ب أ)

قرر عدد من ولاة الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج تفاديا للتجمعات العائلية التي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " النهار" في موقعها الالكتروني أن ولاة 19 ولاية من أصل 48، بينها الجزائر العاصمة، أصدروا قرارات تقضي بتعليق إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلدات حتى إشعار آخر.

وحملت العديد من الجهات مسؤولية تصاعد منحى إصابات فيروس كورونا إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة ومنها التجمعات العائلية الناجمة عن الأعراس والأفراح خصوصا.

وسجلت الجزائر حتى امس الاثنين 959 حالة وفاة و16 ألفا و404 إصابات، مقابل11884 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.​

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