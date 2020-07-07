رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يكشف إصابته بالسرطان
الجزائر- (د ب أ)
كشف أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري المسجون منذ العام الماضي بتهم الفساد، إصابته بالسرطان بعد استقالته من الحكومة في 11 مارس 2019.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أويحيى قوله يوم الاثنين، خلال اليوم الأول من جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم الفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، إنه مصاب بالسرطان، وإنه لم يتمكن من اتمام آخر حصة علاج.
وأكد أويحيى، أنه ليس نادما على شيء ولو عاد به الزمن إلى الوراء لكان اتخذ نفس القرارات، نافيا في نفس الوقت أية علاقة له بقضية "طحكوت".
وأوضح أويحيى، أن تجميع السيارات خيار لجأت إليه الدولة إثر انهيار أسعار النفط، وأن اللجوء إلى اعتماد قائمة 5+5 كان يهدف إلى خفض فاتورة استيراد السيارات.
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