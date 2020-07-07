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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

02:23 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال _ارشيفية

جاكرتا- (د ب أ)


ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية ليل الاثنين - الثلاثاء.

وأفاد موقع "فولكانو ديسكافري" المعني برصد الزلزال والبراكين أن مركز الزلزال كان على عمق 0ر531 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعند التقاء خط عرض 73ر5 درجة جنوبا وخط طول 67ر110 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.​

زلزال إندونيسيا جاكرتا

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