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رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

01:31 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

جايير بولسونارو

وكالات

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الاثنين إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس - وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.


وقالت رويترز، إنه لم يرد مكتب الرئيس على طلب التعليق.

جايير بولسونارو فيروس كورونا البرازيل

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