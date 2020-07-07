أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السودان: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

12:59 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
السودان: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

فيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ حالات وفاة، فيما تم شفاء ٢٢٦ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٨٣ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ٣٧٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٨٩٤ حالة، بينها ٦١٦ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٨٩٩ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

السودان الخرطوم وزارة الصحة السودانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه