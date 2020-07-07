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الكاميرون تشيد بالدور الريادي للسيسي خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي

12:58 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
الكاميرون تشيد بالدور الريادي للسيسي خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
أشاد وزير الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، بالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وتركيزه على سبل تنمية القارة الأفريقية، ومكافحة الفساد، وحل النزاعات الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر في ياوندي مدحت كمال المليجي، مع وزير الخارجية الكاميروني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلديّن الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية الكاميروني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الدولتيّن.

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