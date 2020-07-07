الكاميرون تشيد بالدور الريادي للسيسي خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي
القاهرة - (أ ش أ):
أشاد وزير الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، بالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وتركيزه على سبل تنمية القارة الأفريقية، ومكافحة الفساد، وحل النزاعات الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر في ياوندي مدحت كمال المليجي، مع وزير الخارجية الكاميروني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلديّن الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية الكاميروني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الدولتيّن.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:السودان: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
76222
عدد المصابين
-
21238
عدد المتعافين
-
3422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11670929
عدد المصابين
-
6603675
عدد المتعافين
-
538809
عدد الوفيات
إعلان