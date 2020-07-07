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محققة بالأمم المتحدة: اغتيال أمريكا لقاسم سليماني "غير قانوني" وانتهاكًا للمواثيق الدولية

12:49 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
محققة بالأمم المتحدة: اغتيال أمريكا لقاسم سليماني "غير قانوني" وانتهاكًا للمواثيق الدولية

قاسم سليماني

وكالات

قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الاثنين، إن هجوم الطائرة الأمريكية المسيرة، الذي أودى بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وتسعة آخرين في العراق في يناير الماضي، مثل انتهاكًا للقانون الدولي، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية على أن هجوما يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير ضرب موكب سليماني لدى مغادرته مطار بغداد.

وكتبت كالامار في تقرير يدعو إلى المساءلة عن عمليات القتل العمد باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة وإلى المزيد من تنظيم استخدام الأسلحة، أن الهجوم انتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت كالامار، وهي محققة مستقلة، لرويترز ”العالم في وقت حرج ونقطة تحول محتملة عندما يتعلق الأمر باستخدام الطائرات المسيرة... لا يقوم مجلس الأمن بدوره. والمجتمع الدولي، سواء طوعا أو كرها، يلتزم الصمت إلى حد بعيد“.

ومن المقرر أن تقدم كالامار يوم الخميس المقبل، نتائجها لمجلس حقوق الإنسان، مما سيعطي الدول الأعضاء فيه فرصة لمناقشة التحرك الذي يتعين القيام به، والولايات المتحدة ليست عضوا بالمجلس، إذ كانت قد انسحبت منه قبل عامين.

وكان سليماني قائدا لفيلق القدس بالحرس الثوري وشخصية محورية في إدارة حملة إيران لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبنى شبكة إيران من جيوش تعمل بالوكالة عنها في أنحاء الشرق الأوسط.

واتهمت واشنطن سليماني بتدبير هجمات شنتها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

قاسم سليماني الأمم المتحدة أمريكا

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